Quirinale | l’ottimismo dei contiani | “Draghi non ce la fa”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Proposta unitaria, diffidenze ancora in piedi fra Movimento 5 stelle, Partito democratico e Liberi e Uguali. Dopo uno slittamento di un paio d'ore per avere il tempo di valutare la "rosa" delle candidature del centrodestra annunciata dal, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza si riuniscono alla Camera e dopo una lunga e impegnativa riunione alla quale partecipano anche i capigruppo parlamentare delle tre forze politiche, partoriscono una nota congiunta nella quale chiedono al centrodestra un tavolo ristretto (con i soli leader) per "giungere ad una soluzione condivisa su un nome super partes". Letta commenta alludendo a un conclave "a pane e acqua", Speranza sottolinea la scelta di non controproporre nomi a quelli del centrodestra: "non abbiamo bisogno della guerra delle due rose". Conte rivendica la scelta fatta perché così "acceleriamo il dialogo ...