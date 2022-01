Quirinale 2022, centrodestra sceglie tris: domani Nordio in campo (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dai “sei o sette nomi” per il Colle di cui aveva parlato nelle scorse ore Matteo Salvini (sempre più calato nel ruolo di kingmaker del centrodestra) ne sono rimasti tre. Tra la fine del vertice dei leader delle 15 e la successiva conferenza stampa unitaria, si passa alla terna Moratti-Nordio-Pera, ulteriormente asciugata di altri due nomi che erano finiti sotto i riflettori dopo pranzo: quelli della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati e del numero due di Fi, Antonio Tajani, ormai dati nel conto. Ma qualcosa cambia all’ultimo momento. E quando Salvini si affaccia nell’Auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio e annuncia la rosa, non ci sono né la Casellati, né Tajani. “No a cariche istituzionali in campo, vanno preservate, e no a capi di partito”, dice ai microfoni il numero uno di via Bellerio per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dai “sei o sette nomi” per il Colle di cui aveva parlato nelle scorse ore Matteo Salvini (sempre più calato nel ruolo di kingmaker del) ne sono rimasti tre. Tra la fine del vertice dei leader delle 15 e la successiva conferenza stampa unitaria, si passa alla terna Moratti--Pera, ulteriormente asciugata di altri due nomi che erano finiti sotto i riflettori dopo pranzo: quelli della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati e del numero due di Fi, Antonio Tajani, ormai dati nel conto. Ma qualcosa cambia all’ultimo momento. E quando Salvini si affaccia nell’Auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio e annuncia la rosa, non ci sono né la Casellati, né Tajani. “No a cariche istituzionali in, vanno preservate, e no a capi di partito”, dice ai microfoni il numero uno di via Bellerio per ...

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - CarterNicK50 : RT @Agenzia_Italia: Marta Cartabia è al centro delle conversazioni sia per il Colle, che per Palazzo Chigi. Tra i nomi più menzionati oggi… - PatriziaAlessa2 : RT @FiorellaMannoia: Che spettacolo penoso! -