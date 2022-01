Pensione febbraio 2022, quando viene pagata: calendario Poste (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Pensione febbraio 2022, Poste Italiane ha pubblicato il calendario del pagamento. Per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo già domani, mercoledì 26 gennaio, si legge sul sito. Per chi invece non può evitare di ritirare la Pensione in contanti in ufficio postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi: Mercoledì 26 gennaio – Lettere A-B Giovedì 27 gennaio – Lettere C-D Venerdì 28 gennaio – Lettere E-K Sabato 29 gennaio (mattina) – Lettere L-O Lunedì 31gennaio – Lettere P-R Martedì 1 febbraio – Lettere S-Z Poste Italiane ricorda che in tutto il territorio nazionale i ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) –Italiane ha pubblicato ildel pagamento. Per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di unapay Evolution, saranno accreditate in anticipo già domani, mercoledì 26 gennaio, si legge sul sito. Per chi invece non può evitare di ritirare lain contanti in ufficio postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi: Mercoledì 26 gennaio – Lettere A-B Giovedì 27 gennaio – Lettere C-D Venerdì 28 gennaio – Lettere E-K Sabato 29 gennaio (mattina) – Lettere L-O Lunedì 31gennaio – Lettere P-R Martedì 1– Lettere S-ZItaliane ricorda che in tutto il territorio nazionale i ...

