Oroscopo di Branko 26 gennaio: amore e salute di questo mercoledì (Di martedì 25 gennaio 2022) Ariete – Oggi dovete cercare di puntare sulla stabilità e la fiducia. Bene la forma fisica, ma occhio alla dieta: basta con i dolci! Toro – Non dovete dare modo agli altri di occuparsi delle vostre cose personali. Cercate di tenere a bada il nervosismo: meglio allontanare le persone negative! Gemelli – Oggi siete liberi di fare e dire quello che volete. Bene, le azioni finanziarie promettono grandi cose e avete tantissime idee in mente! Cancro – Avete troppe preoccupazioni e avete bisogno di riposarvi di più. Troppo lavoro da fare all'orizzonte, meglio trovare un equilibrio nella vostra vita anziché rallentare i ritmi!

