"Non posso crederci". Nicola Porro, lo scenario da brividi: chi ci rifilano a Palazzo Chigi (Di martedì 25 gennaio 2022) La seconda votazione per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica è terminata come previsto, ovvero con la fumata nera determinata dalla maggioranza nettissima di schede bianche. Nicola Porro è intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per fare il punto della situazione, che per ora continua a essere di stallo totale, con centrodestra e centrosinistra per ora lontani da una sintesi. “Da un lato stanno facendo delle trattative - ha dichiarato Porro - e dall'altro si contano le schede bianche, la democrazia è anche questa. Oggi non è stato fatto un grande passo in avanti, lo vedo come un balletto della corte di re Sole, con il centrodestra che propone tre nomi che tutti sanno che non saranno veramente candidati. Un dettaglio importante è che si pensava che il centrosinistra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) La seconda votazione per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica è terminata come previsto, ovvero con la fumata nera determinata dalla maggioranza nettissima di schede bianche.è intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per fare il punto della situazione, che per ora continua a essere di stallo totale, con centrodestra e centrosinistra per ora lontani da una sintesi. “Da un lato stanno facendo delle trattative - ha dichiarato- e dall'altro si contano le schede bianche, la democrazia è anche questa. Oggi non è stato fatto un grande passo in avanti, lo vedo come un balletto della corte di re Sole, con il centrodestra che propone tre nomi che tutti sanno che non saranno veramente candidati. Un dettaglio importante è che si pensava che il centrosinistra ...

