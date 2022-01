LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 4-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: Rafa mantiene il vantaggio (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Solito servizio in slice esterno per Nadal. 15-0 Che ha sbagliato Shapovalov! Gran risposta che prende il tempo a Nadal, poi manda lungo il dritto incrociato con i piedi in mezzo al campo! GAME Shapovalov, 4-2. Altro ace per lui. 40-0 Servizio in kick e rovescio perfetto stilisticamente per il nordamericano. 30-0 Ace esterno di Shapovalov. 15-0 Prima di servizio oltre i 200 all’ora per il canadese. GAME Nadal, 4-1. Lo spagnolo fa muovere Shapovalov, che sbaglia il dritto incrociato da sinistra. 40-30 A tutto braccio Shapovalov, stavolta di rovescio: colpo difensivo di Nadal che finisce in rete. 40-15 Risposta profonda del canadese, che gli apre il campo ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Solito servizio in slice esterno per. 15-0 Che ha sbagliato! Gran risposta che prende il tempo a, poi manda lungo il dritto incrociato con i piedi in mezzo al campo! GAME, 4-2. Altro ace per lui. 40-0 Servizio in kick e rovescio perfetto stilisticamente per il nordamericano. 30-0 Ace esterno di. 15-0 Prima di servizio oltre i 200 all’ora per il canadese. GAME, 4-1. Lo spagnolo fa muovere, che sbaglia il dritto incrociato da sinistra. 40-30 A tutto braccio, stavolta di rovescio: colpo difensivo diche finisce in rete. 40-15 Risposta profonda del canadese, che gli apre il campo ...

