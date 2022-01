LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: si mantiene il ritmo al servizio (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gran seconda di Nadal, con Shapovalov che non trova nemmeno la palla. 0-30 Dritto di Shapovalov che viene reso ancora più violento dal tocco del nastro, Nadal non riesce a rispondere. Attenzione… 0-15 Doppio fallo Nadal, sesto del match. GAME Shapovalov, 3-2. Il nordamericano chiude con l’ace. 40-15 Due palle per il 3-2 del canadese. 30-15 Errore con i piedi in mezzo al campo per il canadese. 30-0 Bello scambio, Shapovalov si apre il campo con il rovescio lungolinea per poi chiudere con lo schiaffo di dritto. 15-0 Altro serve and volley di Shapovalov. GAME Nadal, 2-2. Prima di servizio centrale di Rafa. 40-0 Altra risposta sparacchiata ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Gran seconda di, conche non trova nemmeno la palla. 0-30 Dritto diche viene reso ancora più violento dal tocco del nastro,non riesce a rispondere. Attenzione… 0-15 Doppio fallo, sesto del match. GAME, 3-2. Il nordamericano chiude con l’ace. 40-15 Due palle per il 3-2 del canadese. 30-15 Errore con i piedi in mezzo al campo per il canadese. 30-0 Bello scambio,si apre il campo con il rovescio lungolinea per poi chiudere con lo schiaffo di dritto. 15-0 Altro serve and volley di. GAME, 2-2. Prima dicentrale di Rafa. 40-0 Altra risposta sparacchiata ...

