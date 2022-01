Le librerie indipendenti hanno chiuso il 2021 con il 50% di clienti in più

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Lechiudono bene il: l'andamento economico delle imprese migliora rispetto ai livelli pre-crisi, passando dai 38 punti del 2019 ai 50 di finee l'indicatore sale nell'area di espansione. Lein qualche casoanche aumentato i propri organici e migliorato la capacità di far fronte al fabbisogno finanziario. In miglioramento anche i ricavi, seppure con una dinamica espansiva leggermente inferiore rispetto all'andamento economico dell'impresa. Nel corso deloltre il 50% delleha segnalato un aumento deientrati nei negozi e un aumento dei libri (anche in valore) acquistati, rispetto all'anno della pandemia. Punto debole la scolastica: il 52,2% delle ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Anna Kircheis da 20 anni lavora insieme a mamma Margherita (per tutti Rita) Brighenti, fondatrice nel 1978 del negozio in via Ozanam 11: "Quella che oggi ...