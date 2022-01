La Lazio pronta a soffiare il difensore al Napoli: le ultime (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nicolò Casale, difensore del Verona, autore di un’ottima stagione fin qui è finito sul taccuino di numerosi dirigenti di Serie A. Le società più interessate al momento sembrano essere Lazio e Napoli con i biancocelesti però, in leggero vantaggio. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in seguito alla cessione di Vavro la Lazio è pronta ad affondare il colpo. Nicolò Casale, Hellas Verona (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il giocatore piace particolarmente a Sarri perché duttile difatti, può ricoprire due ruoli: difensore centrale e terzino destro. Il difensore classe ’98 alla sua prima stagione in Serie A ha subito dimostrato il suo valore tanto da attirare su di sé gli occhi dei più importanti club del campionato italiano. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nicolò Casale,del Verona, autore di un’ottima stagione fin qui è finito sul taccuino di numerosi dirigenti di Serie A. Le società più interessate al momento sembrano esserecon i biancocelesti però, in leggero vantaggio. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in seguito alla cessione di Vavro laad affondare il colpo. Nicolò Casale, Hellas Verona (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il giocatore piace particolarmente a Sarri perché duttile difatti, può ricoprire due ruoli:centrale e terzino destro. Ilclasse ’98 alla sua prima stagione in Serie A ha subito dimostrato il suo valore tanto da attirare su di sé gli occhi dei più importanti club del campionato italiano.

