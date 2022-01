La confessione di Delia Duran su Alex Belli: “Sono ancora innamorata di lui” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sembra ancora essere l’argomento di punta al Grande Fratello vip. Il matrimonio fra Belli e Duran, infatti, è stato messo a dura prova Durante il percorso dell’attore all’interno del reality. Soprattutto a causa della relazione ambigua nata fra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge, Durante la quale i due erano arrivati a scambiarsi anche dei baci. Dopo l’eliminazione di Belli dal programma, i fan del GF hanno assistito ad un colpo di scena: l’entrata nella casa della moglie Delia Duran. La modella si era detta intenzionata ad avere dei confronti con Sorge su quanto accaduto fra lei e il marito, per poter capire se ... Leggi su diredonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Il triangoloe Soleil Sorge sembraessere l’argomento di punta al Grande Fratello vip. Il matrimonio fra, infatti, è stato messo a dura provate il percorso dell’attore all’interno del reality. Soprattutto a causa della relazione ambigua nata fra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge,te la quale i due erano arrivati a scambiarsi anche dei baci. Dopo l’eliminazione didal programma, i fan del GF hanno assistito ad un colpo di scena: l’entrata nella casa della moglie. La modella si era detta intenzionata ad avere dei confronti con Sorge su quanto accaduto fra lei e il marito, per poter capire se ...

