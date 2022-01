Horizon Forbidden West: quali saranno le dimensioni della mappa? (Di martedì 25 gennaio 2022) In questo articolo faremo un po’ di chiarezza sulle dimensioni della mappa di Horizon Forbidden West, il nuovo titolo di Sony e Guerrilla Games Tra i tanti titoli in uscita a febbraio, Horizon Forbidden West è certamente quello più atteso dagli utenti PlayStation. Horizon Zero Dawn è stato accolto in maniera estremamente positiva e ora tantissimi giocatori non vedono l’ora di mettere le mani su questo nuovo capitolo. Ormai mancano poco più di tre settimane all’uscita del titolo, ma nonostante ciò molti fan continuano ad essere desiderosi di saperne sempre di più. In particolare negli ultimi tempi tantissimi giocatori continuano a chiedersi quali saranno le ... Leggi su tuttotek (Di martedì 25 gennaio 2022) In questo articolo faremo un po’ di chiarezza sulledi, il nuovo titolo di Sony e Guerrilla Games Tra i tanti titoli in uscita a febbraio,è certamente quello più atteso dagli utenti PlayStation.Zero Dawn è stato accolto in maniera estremamente positiva e ora tantissimi giocatori non vedono l’ora di mettere le mani su questo nuovo capitolo. Ormai mancano poco più di tre settimane all’uscita del titolo, ma nonostante ciò molti fan continuano ad essere desiderosi di saperne sempre di più. In particolare negli ultimi tempi tantissimi giocatori continuano a chiedersile ...

