Gigi D'Alessio papà per la quinta volta: è nato Francesco, il figlio avuto con Denise Esposito (di 26 anni più giovane) (Di martedì 25 gennaio 2022) Gigi D'Alessio è diventato papà per la quinta volta. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social mostrando l'immagine del cartellino azzurro con i dettagli del neonato: Francesco D'Alessio, nato il 24.01.2022, alle ore 15.14. Peso: 3.240 kg, lunghezza: 49,5 cm. "Benvenuto alla vita", sono le semplici ma toccanti parole con cui il cantante accompagna il suo post. Il bimbo è il figlio avuto dalla nuova compagna Denise Esposito, di 26 anni più giovane di lui, con cui fa coppia fissa da un annetto. Tantissimi i messaggi di auguri e felicitazioni da parte di amici, colleghi e fan, da Antonella Clerici a Bianca Atzei, da ...

