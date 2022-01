Germania, centinaia di migliaia in piazza contro le restrizioni. Scholz conferma le misure (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 126.955 i nuovi contagi da coronavirus registrati ieri in Germania, teatro in serata di manifestazioni di protesta contro le misure anti-Coronavirus e di contromanifestazioni a sostegno delle restrizioni. I casi registrati una settimana fa in 24 ore erano 74.405. L’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è salita oggi a 894,3 dagli 840,3 casi di ieri e i 553,2 di una settimana fa. I casi di decessi sono 214, contro i 193 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 7.331.200, le infezioni accertate 8.871.795. Germania, migliaia di persone in piazza Decine di migliaia di persone sono intanto scese in strada ieri sera nel paese per protestare contro l’obbligo vaccinale di cui ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 126.955 i nuovi contagi da coronavirus registrati ieri in, teatro in serata di manifestazioni di protestaleanti-Coronavirus e dimanifestazioni a sostegno delle. I casi registrati una settimana fa in 24 ore erano 74.405. L’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è salita oggi a 894,3 dagli 840,3 casi di ieri e i 553,2 di una settimana fa. I casi di decessi sono 214,i 193 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 7.331.200, le infezioni accertate 8.871.795.di persone inDecine didi persone sono intanto scese in strada ieri sera nel paese per protestarel’obbligo vaccinale di cui ...

