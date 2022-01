Fiumicino, i mezzi dell’aeroporto saranno alimentati con biocarburante: ecco cos’è (Di martedì 25 gennaio 2022) Fiumicino – Un nuovo tassello si aggiunge alla collaborazione tra Eni e Aeroporti di Roma, nell’ambito dell’accordo strategico finalizzato a promuovere iniziative di decarbonizzazione del settore aereo e accelerare il processo di transizione ecologica degli aeroporti. Dalla bioraffineria Eni di Venezia, a Porto Marghera, è giunto all’aeroporto di Fiumicino un carico di 5mila litri di biocarburante idrogenato HVO puro. Un contributo ulteriore alla decarbonizzazione dei mezzi stradali in ambito aeroportuale. Il biocarburante idrogenato HVO viene utilizzato nei mezzi della società ADR Assistance per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale. L’HVO è un biocarburante di elevata qualità di origine vegetale e da scarti, prodotto attraverso la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022)– Un nuovo tassello si aggiunge alla collaborazione tra Eni e Aeroporti di Roma, nell’ambito dell’accordo strategico finalizzato a promuovere iniziative di decarbonizzazione del settore aereo e accelerare il processo di transizione ecologica degli aeroporti. Dalla bioraffineria Eni di Venezia, a Porto Marghera, è giunto all’aeroporto diun carico di 5mila litri diidrogenato HVO puro. Un contributo ulteriore alla decarbonizzazione deistradali in ambito aeroportuale. Ilidrogenato HVO viene utilizzato neidella società ADR Assistance per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale. L’HVO è undi elevata qualità di origine vegetale e da scarti, prodotto attraverso la ...

Advertising

UILT_TRASPAEREO : RT @AeroportidiRoma: I mezzi di ADR Assistance sono più sostenibili grazie al biocarburante idrogenato HVO puro in grado di abbattere le em… - AeroportidiRoma : I mezzi di ADR Assistance sono più sostenibili grazie al biocarburante idrogenato HVO puro in grado di abbattere le… - leggoit : #Fiumicino, #biocarburante Eni per alimentare i mezzi di Aeroporti di #Roma - stefanomeloni12 : RT @impresagreen: Biocarburante Eni per alimentare i mezzi di Aeroporti di Roma: Si tratta di un’ulteriore accelerazione di Aeroporti di Ro… - impresagreen : Biocarburante Eni per alimentare i mezzi di Aeroporti di Roma: Si tratta di un’ulteriore accelerazione di Aeroporti… -