Advertising

qn_lanazione : #Fiorentina, #Masini: '#Vlahovic alla Juve mi disturba. Ma il nostro top player è Italiano' - n_masini : RT @ClaudioMasini7: E va bene, ha vinto ancora una volta l'aspetto finanziario su quello sportivo, come accadeva anche con proprietà preced… - n_masini : Ingestibile. Non l’avrei mai detto. #Fiorentina #Vlahovic #Juventus - n_masini : RT @violapresses: ?? Il commento a un violento #CagliariFiorentina ?? ?? @n_masini #Fiorentina - violapresses : ?? Il commento a un violento #CagliariFiorentina ?? ?? @n_masini #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Masini

Sei di Firenze se

Tra questi anche il cantante Marco: ''Sono di Firenze, appassionato per la mia. Vlahovic? Vediamo quando sarà ufficiale, certo se va alla Juve è ovvio che mi disturba, come non ...... nell'ambito del bando "Firenze Restaura", è promosso in accordo con l'Arcidiocesie la ... "L'intento " spiega l'assessore alla Cultura Maura" è quello di dedicare la massima ...Il cantante, tifoso viola: "Il serbo è un grande giocatore, ma l'Atalanta è quarta e non ha Vlahovic, Ci sono tanti altri giocatori che possono fare al nostro caso" ...'Il Cagliari è in grande crescita. Affrontiamo una squadra che vuole tirarsi fuori dalla lotta salvezza. L'orgoglio del Cagliari è molto molto temibile, quindi cercheremo di fare una grande partita'..