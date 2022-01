“Fils de p***” | pensant son micro coupé | Joe Biden dérape

Leggi su cityroma

(Di martedì 25 gennaio 2022) Une bourde pour Joe. Alors qu’il est installé à la Maison Blanche depuis un an, l’heure est au bilan pour le successeur de Donald Trump qui a fait une rétrospective de sa première année en tant que président des Etats-Unis lors d’une table ronde. Face aux journalistes, celui-ci a répondu aux questions, notamment concernant sa cote de popularité en chute libre, alors que l’inflation touche gravement le pays et a atteint un niveau inédit en 40 ans. Un constat terrible à moins de dix mois des élections de mi-mandat, qui s’annoncent particulièrement compliquées pour les démocrates et Joe, visiblement sensible à la question. Interrogé par un journaliste de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, sur la possibilité que l’inflation constitue un handicap politique, le président des Etats-Unis a commencé par répondre ironiquement : “C’est ...