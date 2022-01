Éric Zemmour | ce problème de santé qui l’a exempté de service militaire

Leggi su cityroma

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ericétait l’invité de Caroline Roux, dimanche 23 janvier 2022 dans C dans l’air. Rapidement, il a été interrogée sur l’armée française et sa position concernant le. D’ailleurs, la journaliste a voulu savoir si le candidat à la présidentielle 2022 avait fait son. De quoi destabiliser Eric. “Oh la la, c’est ma grande déception ! J’avais fait mes trois jours, j’étais parti pour, et comme j’avais dess de genoux catastrophiques…“, a ainsi expliqué Ericsur France 5. De quoi attiser la curiosité de la journaliste qui a voulu savoir s’il allait mieux aujourd’hui. “Oui, je me protège“, a-t-il ainsi lancé. Une sortie qui a fait référence à la fameuse réponse formulée par les joueurs de ...