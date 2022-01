Covid, muore bimbo di 10 anni nel reparto di terapia intensiva (Di martedì 25 gennaio 2022) È morto all’età di 10 anni, il piccolo che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva infantile all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo aveva contratto il virus in una forma molto aggressiva tanto anche era arrivato al pronto soccorso con forti dolori muscolari agli arti inferiori, rabdomiolisi e una sospetta miocardite. Dramma in ospedale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) È morto all’età di 10, il piccolo che era ricoverato neldiinfantile all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo aveva contratto il virus in una forma molto aggressiva tanto anche era arrivato al pronto soccorso con forti dolori muscolari agli arti inferiori, rabdomiolisi e una sospetta miocardite. Dramma in ospedale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AlbertoBagnai : Sblocco un ricordo ai vari scopritori dell’acqua calda: - repubblica : Torino, bambino di 10 anni muore di Covid, non era vaccinato per 'precauzioni di salute' - Open_gol : I consigli di Roberto Petrella alla moglie di Gennaro Sanges, poi deceduto: «Lei è in panico. Non muore suo marito.… - rep_torino : Torino, bambino di 10 anni muore di Covid, non era vaccinato per 'precauzioni di salute' [di Sara Strippoli] [aggio… - ALICECOLOMBO5 : @HuffPostItalia L'età media di chi muore oggi di covid è 80 anni, ogni tanto riportate chi muore per reazioni avverse al vaccino, -