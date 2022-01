Covid, mascherina e metro di distanza non bastano: al chiuso comunque si rischia ma un rimedio c'è (Di martedì 25 gennaio 2022) La ricerca di Arpa e Università pubblicata sul prestigioso "Journal of Hazardous Materials": negli spazi indoor il virus tramite aerosol può superare molte barriere Leggi su repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) La ricerca di Arpa e Università pubblicata sul prestigioso "Journal of Hazardous Materials": negli spazi indoor il virus tramite aerosol può superare molte barriere

Advertising

Agenzia_Ansa : Un aereo dell'American Airlines decollato da Miami per Londra è dovuto rientrare poiché uno dei passeggeri si è rif… - MediasetTgcom24 : Covid, la Corte Suprema di New York boccia l'obbligo di mascherina #covid #kathyhochul #thomasrademaker… - LKynes4 : RT @laltrodiego: @fratotolo2 @matteoricci PD, ?? #Ricci ??: 'di Covid non si muore! Abbiamo inquadrato il problema; non è la peste ma è poco… - laltrodiego : @fratotolo2 @matteoricci PD, ?? #Ricci ??: 'di Covid non si muore! Abbiamo inquadrato il problema; non è la peste ma… - ValeriaStabile3 : RT @valentinadepao3: 2 giorni fa siamo atterrati a Stoccolma,uscita dall'aeroporto ho buttato via la mascherina Ho mangiato fuori,ho fatto… -