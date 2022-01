Covid-19: nuove regole Ue per green pass e viaggi, dal 1 febbraio (Di martedì 25 gennaio 2022) La Commissione ha proposto di passare da un regime di restrizioni di viaggio basato sull'area di provenienza del viaggiatore (e dunque sulla situazione pandemica di quel determinato Stati) ad uno incentrato sul singolo individuo e sul suo stato di protezione dal Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 25 gennaio 2022) La Commissione ha proposto diare da un regime di restrizioni dio basato sull'area di provenienza delatore (e dunque sulla situazione pandemica di quel determinato Stati) ad uno incentrato sul singolo individuo e sul suo stato di protezione dalL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ItaTvfan : @Adnkronos In Europa sicuramente stanno riaprendo tutti....non hanno paura di un raffreddore #Omicron In Italia s… - FirenzePost : Covid-19: nuove regole Ue per green pass e viaggi, dal 1 febbraio - filafresh : RT @vogue_italia: Måneskin: nuove imprese, nuovi look (e il tour rimandato) - vogue_italia : Måneskin: nuove imprese, nuovi look (e il tour rimandato) - infoitinterno : Nuove regole Covid a scuola: come cambiano la quarantena e la didattica a distanza -