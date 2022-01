Coronavirus oggi. Figliuolo:?«Superato il picco». Le regioni:?ora nuove regole (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Coldiretti l’impennata di Omicron ha provocato un crack da 1,5 miliardi per il fatturato di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi dall'inizio dell'anno, rispetto a prima della pandemia nel 2019. Per il generale Francesco Paolo Figliuolo si è arrivati al plateau della curva dei contagi e si sta andando in discesa. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Coldiretti l’impennata di Omicron ha provocato un crack da 1,5 miliardi per il fatturato di bar, ristnti, pizzerie e agriturismi dall'inizio dell'anno, rispetto a prima della pandemia nel 2019. Per il generale Francesco Paolosi è arrivati al plateau della curva dei contagi e si sta andando in discesa.

