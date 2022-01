(Di martedì 25 gennaio 2022) Il presidente russo Vladimire quello francese Emmanuelavranno unsulla situazione in Ucraina "prima della fine della". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry ...

Advertising

messveneto : Ministro della Difesa Ucraina: “Per ora non c’è un segno di invasione”. La tensione resta alta, in allerta 8.500 so… - Fabio_Galletti : @jacopo_iacoboni @LaStampa intanto, altrove, la nostra industria, @eni, @EnelGroupIT, @Pirelli, @barillagroup a col… - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina La #Russia guarda con “grande preoccupazione” a quelli che definisce “tentativi di alzare la tensione” da parte de… - roberiez : ++ Colloquio domani tra Putin e imprese italiane ++ Cremlino, si discutera' anche di cooperazione energetica (ANSA) - Radio1Rai : ??#Ucraina La #Russia guarda con “grande preoccupazione” a quelli che definisce “tentativi di alzare la tensione” da… -

Ultime Notizie dalla rete : Colloquio Putin

Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimire quello francese Emmanuel Macron avranno unsulla situazione in Ucraina "prima della fine della settimana". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che ieri Macron ...Intanto, 'prima della fine della settimana', il presidente russo Vladimire quello francese Emmanuel Macron avranno un. L'incontro fa parte delle iniziative di Parigi per favorire una ...Il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron avranno un colloquio sulla situazione in Ucraina "prima della fine della settimana". (ANSA) ...Tensioni Russia - Usa sui movimenti militari russi al confine dell'Ucraina. Colloquio Putin-Macron entro questa settimana ...