Borotalco | stasera in tv il cult movie di Carlo Verdone che ha appena compiuto quarant’anni

(Di martedì 25 gennaio 2022) Solo qualche giorno fa, in un post sui suoi profili social, ricordava che esattamenteprima, il 22 gennaio del 1982, usciva al cinema il suo terzo film,. È una storia, questa, che l’attore e regista romano ha raccontato tante volte, perché per luifu l’opera della svolta, il passaggio dai film coi personaggi di Un Sacco Bello e Bianco, Rosso E– che consistevano in una raccolta di sketch e piccoli episodi, ben cuciti tra loro ma pur sempre ruotanti intorno a dei personaggi molto tipizzati, dal ragazzotto ingenuo all’asfissiante iperpreciso strabordante di tic, cheaveva portato prima a teatro e poi in tv, con enorme fortuna, a Non Stop – a un cinema di narrazione più articolato, nella direzione di una ...

Le musiche disono state composte da Lucio Dalla , che all'inizio ha avuto da ridire: "..."Il 22 gennaio di quarant' anni fa usciva il film che avrebbe dato una svolta sicura alla mia carriera: Borotalco" – ha scritto Verdone in un post su facebook. "Non potevo permettermi il minimo passo ...22 gen 2022 - Il cantautore bolognese, all'apice del successo, contribuì con alcuni brani (nei titoli di coda ci sono gli Stadio con "Grande figlio di puttana"), ma ad un certo punto arrivò a minaccia ...