Biden crede di avere il microfono spento e insulta il giornalista: il VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Consueta conferenza stampa alla Casa Bianca. Joe Biden dietro il lungo tavolo, risponde alle domande. Nulla di nuovo. Una però lo colpisce, lo fa arrabbiare. Arriva da un giornalista di Fox News, emittente vicina al partito Repubblicano. E' una domanda sull'inflazione e sulla possibilità che il tema diventi centrale in vista delle elezioni di midterm. A Biden la domanda non piace e fa poco per nasconderlo. Nasce così la gaffe del presidente degli Stati Uniti che, pensando di non essere ascoltato, si lancia in alcuni insulti rivolti al giornalista. La frittata è fatta: il microfono del presidente americano è acceso e le sue parole vengono ascoltate da tutti. Soprattutto volano in rete, dove il VIDEO dell'episodio è stato visto centinaia di migliaia di volte.

