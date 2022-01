Australian Open 2022, Rafael Nadal risponde a Shapovalov: “Quando passeranno le ore capirà di aver sbagliato” (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal si è confermato una leggenda del tennis. Lo spagnolo, nonostante gli acciacchi e uno stato di salute non ottimale (mal di stomaco), è riuscito a battere il canadese Denis Shapovalov in cinque set e a conquistare per la settima volta in carriera le semifinali degli Australian Open. Un successo di carattere e classe del maiorchino che ha così ottenuto anche il 36° accesso al penultimo di un Major. Una partita nella quale Shapovalov ha tanto da recriminare per la sua gestione, soprattutto dell’ultimo parziale dopo aver rimontato e vinto la terza e la quarta frazione. Il nordamericano, però, non ha accettato di buon grado la sconfitta lamentandosi nel corso del confronto a più riprese del comportamento di Rafa, poco incline a rispettare i limiti di tempo ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)si è confermato una leggenda del tennis. Lo spagnolo, nonostante gli acciacchi e uno stato di salute non ottimale (mal di stomaco), è riuscito a battere il canadese Denisin cinque set e a conquistare per la settima volta in carriera le semifinali degli. Un successo di carattere e classe del maiorchino che ha così ottenuto anche il 36° accesso al penultimo di un Major. Una partita nella qualeha tanto da recriminare per la sua gestione, soprattutto dell’ultimo parziale doporimontato e vinto la terza e la quarta frazione. Il nordamericano, però, non ha accettato di buon grado la sconfitta lamentandosi nel corso del confronto a più riprese del comportamento di Rafa, poco incline a rispettare i limiti di tempo ...

