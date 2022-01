Assolta l’infermiera di Piombino: era accusata di dieci morti sospette. «Mi hanno creduta» (Di martedì 25 gennaio 2022) l’infermiera di Piombino Fausta Bonino, 58 anni, è stata Assolta dai giudici della Corte di appello Firenze. Era accusata di omicidio volontario plurimo aggravato per dieci morti sospette. Tutte avvenute nel reparto di rianimazione dell’ospedale Villamarina di Piombino (Livorno), dove la donna lavorava, tra il settembre del 2014 e il settembre del 2015. Il sostituto procuratore Fabio Origlio aveva chiesto la condanna all’ergastolo per nove dei dieci casi contestati. I difensori dell’infermiera, che si è sempre proclamata innocente, avevano chiesto l’assoluzione. In primo grado il gup del Tribunale di Livorno, il 19 aprile 2019, l’aveva condannata all’ergastolo. Riconoscendone la colpevolezza solo per quattro delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022)diFausta Bonino, 58 anni, è statadai giudici della Corte di appello Firenze. Eradi omicidio volontario plurimo aggravato per. Tutte avvenute nel reparto di rianimazione dell’ospedale Villamarina di(Livorno), dove la donna lavorava, tra il settembre del 2014 e il settembre del 2015. Il sostituto procuratore Fabio Origlio aveva chiesto la condanna all’ergastolo per nove deicasi contestati. I difensori del, che si è sempre proclamata innocente, avevano chiesto l’assoluzione. In primo grado il gup del Tribunale di Livorno, il 19 aprile 2019, l’aveva condannata all’ergastolo. Riconoscendone la colpevolezza solo per quattro delle ...

