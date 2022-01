(Di mercoledì 26 gennaio 2022)deldell’, Armand. Nella serata di ieri, alcuni ordigni sono esplosi nei pressi dell’abitazione del numero uno federale, per fortuna senza produrre feriti – erano presenti moglie e figlio – ma soltanto alcuni danni a oggetti. L’esplosivo era stato posizionato accanto al cancello e gli investigatori stanno indagando sulle dinamiche di quanto accaduto: “Per fortuna non ci sono danni, il cancello è abbastanza lontano dall’appartamento, ma l’esplosione è stata piuttosto forte”. SportFace.

Advertising

marcovarini : RT @sportface2016: #Albania, bomba esplode sotto casa del presidente della Federcalcio #Duka: nessun ferito - sportface2016 : #Albania, bomba esplode sotto casa del presidente della Federcalcio #Duka: nessun ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Albania bomba

Primonumero

I Paesi di provenienza sono Tunisia , Algeria , Nigeria , Marocco , Senegal ,, Egitto , ... A causa dell'immigrazione clandestina, l'Italia è seduta su unache esploderà sempre più spesso ...Alleato scomodo Per Erdogan, la visita inè stata un (piccolo) momento di sollievo. Perché ... Come sottolinea spesso, il presidente turco ha ancora tra le mani la "" di 4 milioni di ...Bomba sotto casa del presidente della federcalcio dell’Albania, Armand Duka. Nella serata di ieri, alcuni ordigni sono esplosi nei pressi dell’abitazione del numero uno federale, per fortuna senza pro ...Alleato scomodo. Per Erdogan, la visita in Albania è stata un (piccolo) momento di sollievo. Come sottolinea spesso, il presidente turco ha ancora tra le mani la “bomba” di 4 milioni di rifugiati siri ...