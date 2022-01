A Cava de’ Tirreni si formano i designer del futuro: Academy sui temi della sostenibilità e del Made in Italy (Di martedì 25 gennaio 2022) Diciassette iscritti provenienti da Salerno, Napoli, Arezzo e Trento; 500 ore di formazione, a cui se ne aggiungono 200 di stage aziendale; 12 docenti; 3 borse di studio assegnate da Medaarch,TecUp e Fondazione Saccone e un’età media è di 28 anni (il più piccolo ha 19 anni, la più grande 39). Sono i numeri della scuola di specializzazione “Advanced Design for Architecture and Crafts”, proposta da Medaarch – Centro Artigianato Digitale, società di progettazione attiva nel design, nell’architettura e nell’ingegneria, specializzata in processi innovativi con sede a Cava de’ Tirreni. La scuola di specializzazione è partita oggi, martedì 25 gennaio. Durerà nove mesi e si pone l’obiettivo di formare figure professionali nel settore delle nuove tecnologie digitali. Uomini e donne che possano posizionarsi sul mercato con conoscenze e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) Diciassette iscritti provenienti da Salerno, Napoli, Arezzo e Trento; 500 ore di formazione, a cui se ne aggiungono 200 di stage aziendale; 12 docenti; 3 borse di studio assegnate da Medaarch,TecUp e Fondazione Saccone e un’età media è di 28 anni (il più piccolo ha 19 anni, la più grande 39). Sono i numeriscuola di specializzazione “Advanced Design for Architecture and Crafts”, proposta da Medaarch – Centro Artigianato Digitale, società di progettazione attiva nel design, nell’architettura e nell’ingegneria, specializzata in processi innovativi con sede ade’. La scuola di specializzazione è partita oggi, martedì 25 gennaio. Durerà nove mesi e si pone l’obiettivo di formare figure professionali nel settore delle nuove tecnologie digitali. Uomini e donne che possano posizionarsi sul mercato con conoscenze e ...

Advertising

Ulisseonline : Cava de' Tirreni, sul costo dei tamponi il sindaco Servalli travolto da un'altra tempesta di polemiche - - positanonews : #AltreNews #Copertina Partita a Cava de’ Tirreni la scuola di specializzazione per formare i designer del futuro - Ulisseonline : Cava de' Tirreni, prima escursione dell'anno per le associazioni FIE, Somma Trek e Irno Trek - - bugsbonny76 : RT @legalizzas: 'Coltivava piante di #marijuana in una villetta, giovane di 20 anni a processo??...quattro piante di marijuana, alte circa… - andal68 : RT @legalizzas: 'Coltivava piante di #marijuana in una villetta, giovane di 20 anni a processo??...quattro piante di marijuana, alte circa… -