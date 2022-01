100 mila dispositivi infettati dai Botnet, e nessuno lo sa (Di martedì 25 gennaio 2022) C’è una minaccia cyber “invisibile” attiva all’interno dei device e dei pc di decine di migliaia di utenti e aziende in Italia: le Botnet; malware che potenzialmente hanno anche funzionalità di copiare e rubare tutto quello che l’utente digita sulla tastiera. In un 2021 che ha visto l’Italia, suo malgrado, protagonista di incidenti informatici di altissimo profilo, le prime pagine dei quotidiani sono state tempestate di notizie che raccontavano dei disagi causati ai cittadini da attacchi come quello al CED del Lazio. Nel background, però, era attiva una minaccia meno evidente, una schiera di macchine asservite al volere dei Criminal Hacker, proprio con lo scopo di acquisire informazioni e credenziali che poi sarebbero servite a portare a termine crimini informatici proprio come quelli citati. Ma cosa sono queste Botnet? Come operano? Cosa le rende ... Leggi su panorama (Di martedì 25 gennaio 2022) C’è una minaccia cyber “invisibile” attiva all’interno dei device e dei pc di decine di migliaia di utenti e aziende in Italia: le; malware che potenzialmente hanno anche funzionalità di copiare e rubare tutto quello che l’utente digita sulla tastiera. In un 2021 che ha visto l’Italia, suo malgrado, protagonista di incidenti informatici di altissimo profilo, le prime pagine dei quotidiani sono state tempestate di notizie che raccontavano dei disagi causati ai cittadini da attacchi come quello al CED del Lazio. Nel background, però, era attiva una minaccia meno evidente, una schiera di macchine asservite al volere dei Criminal Hacker, proprio con lo scopo di acquisire informazioni e credenziali che poi sarebbero servite a portare a termine crimini informatici proprio come quelli citati. Ma cosa sono queste? Come operano? Cosa le rende ...

Advertising

EnricoTurcato : 100% di spettatori all’Ariston per #Sanremo Allora ci state prendendo in giro. Allora qua è solo populismo becero… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti starebbero valutando se evacuare i membri delle famiglie del personale diplomatico in Ucraina, una… - GiulianoCipri11 : Dall'inizio dell'epidemia, nel 1982, a oggi sono stati segnalati 71.591 casi di AIDS, di cui oltre 46 mila deceduti… - cindykia25644 : RT @lllll66099563: @BonomiAllegra Esatto! Con 200 mila positivi al giorno la terza dose non potrà andare lontano. Addio ai loro sogni di gl… - MarcoTeb : RT @iside50: @gabrillasarti2 @MarcoTeb @messveneto @L3onard___ @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @Perla19733917 @_8Debora_ @Francescaeffe… -