Uomini e donne, Sabrina Ghio mamma bis: il dolce annuncio sui social (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ex tronista ha pubblicato un video dove, complici la primogenita Penelope e il compagno Carlo, ha svelato la lieta novella. Torna a sorridere Sabrina Ghio dopo un anno difficile, segnato da problemi di salute. L’ex tronista ha infatti pubblicato un dolce video sui social dove ha rivelato di essere in dolce attesa. Per la romana Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ex tronista ha pubblicato un video dove, complici la primogenita Penelope e il compagno Carlo, ha svelato la lieta novella. Torna a sorrideredopo un anno difficile, segnato da problemi di salute. L’ex tronista ha infatti pubblicato unvideo suidove ha rivelato di essere inattesa. Per la romana

