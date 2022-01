Teramo | prescriveva a un paziente poi morto “cure alternative” contro il Covid | medico No vax arrestato per omicidio colposo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022)’ a unpositivo alresidente in Campania e seguito solo telefonicamente. L’assistito è. Per questo la polizia di Stato di Catanzaro ha posto agli arresti domiciliari unginecologo No vax di, Roberto Petrella. La misura cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura per il reato di. Le indagini sono partite dalle intercettazioni dall’indagine dei poliziotti della Digos nell’ambito di un diverso procedimento sempre a carico del. Il, già destinatario di un provvedimento non definitivo di radiazione dall’Ordine dei Medici di, ha suggerito al ...