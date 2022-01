Tabellone Australian Open 2022 maschile | Djokovic out | Berrettini e Sinner teste di serie

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo Slam stagionale per quanto riguarda il tennis professionistico. Novakescluso dal seeding composto da molti tra i migliori giocatori al mondo, tra i quali spiccano inoltre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, suoi principali antagonisti. Il tedesco, nel dettaglio, ha trionfato al termine delle ultime Atp Finals, mentre il russo ha sgretolato i sogni del serbo agli Us. L’Italia si presenta con tre tennisti comedi, ossia Matteo, Jannike Lorenzo Sonego; il capitolino tenterà l’ennesimo guizzo Slam, questa volta con l’obiettivo di arrivare sino in fondo. L’altoatesino, invece, non ha intenzione ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco degli Australian Open 2022, per quanto concerne la giornata di martedì 25 gennaio. E' tempo di quarti di finale della parte alta del tabellone, perciò scenderà in campo anche Matteo Berrettini. L'atteso e importante confronto tra Nadal e Shapovalov andrà in scena martedì 25 gennaio. Domani, martedì 25 gennaio, gli Australian Open vedranno scattare i quarti di finale di tutti tabelloni, sia di singolare che di doppio: nel singolare maschile prima dell'attesissimo quarto di finale.