Rita dalla Chiesa ha una sorella Simona: sono due gocce d'acqua (Di lunedì 24 gennaio 2022) Rita dalla Chiesa e sua sorella Simona: ecco lo scatto che mostra quanto le due siano uguali fisicamente. Rita dalla Chiesa è una giornalista e conduttrice televisiva che è balzata alla cronaca, suo malgrado, da piccola, quando suo padre, il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, fu brutalmente ucciso dalla mafia. La sua vita, quindi, non è stata facile fin da piccola, ma ha saputo trovare la sua strada. Rita dalla Chiesa a Italia Sì – Immagine presa dal profilo Instagram della conduttriceIl suo percorso in tv è iniziato nei primi anni Ottanta quando conduce Pane e marmellata insieme a Fabrizio Frizzi. Ed è proprio in quegli anni di ...

