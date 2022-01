Quirinale, al via il conclave della Repubblica. Matassa intricata e tempi lunghi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Iniziano oggi alle 15 le operazioni per eleggere il tredicesimo Capo dello Stato. Ma la prima fumata sarà nera di FRANCESCO GHIDETTI Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Iniziano oggi alle 15 le operazioni per eleggere il tredicesimo Capo dello Stato. Ma la prima fumata sarà nera di FRANCESCO GHIDETTI

Advertising

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - petergomezblog : Quirinale, per chi tifano in Vaticano? Riccardi e Casini “interlocutori di casa”, l’ammirazione per Belloni. E si t… - ADM_assdemxmi : RT @eziomauro: Quirinale, la proposta di Letta: 'Draghi o Mattarella, il bis sarebbe il massimo' - EmilioBerettaF1 : Quirinale, Molinari: 'Per Salvini è arrivato il momento della verità, deve dire chi vuole al Colle …… -