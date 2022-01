Pierpaolo Pretelli salta Domenica In: ecco il perché! (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto rinunciare alla puntata del famoso programma TV condotto da Mara Venier su Rai 1. Svelato il motivo su Instagram! Pierpaolo Pretelli assente da Domenica In: rivela il motivo su Instagram. Brutte notizie per i fan della coppia formata da… » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto rinunciare alla puntata del famoso programma TV condotto da Mara Venier su Rai 1. Svelato il motivo su Instagram!assente daIn: rivela il motivo su Instagram. Brutte notizie per i fan della coppia formata da… » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

fanpage : Pierpaolo Pretelli è positivo al #Covid, non ci sarà domani a #DomenicaIn #prelemi - fanpage : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia d'oro del 2022. #PRELEMI - fanpage : I #prelemi sono davvero la coppia d'oro del 2022! - ioetesolonoi : Cose che Pierpaolo Pretelli non ci farà mai vedere -i post it suoi -la consegna dell' anello Poi sarebbe quello c… - tuttopuntotv : Giulia Salemi riceve una sorpresa dai fan e scoppia in lacrime: “Siete troppo” #prelemi #pierpaolopretelli… -