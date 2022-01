Per il quorum servono 672 voti, si va verso l'en plein di schede bianche (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Appare scontata la fumata nera al termine della prima giornata di votazioni del Parlamento in seduta comune. Il quorum dei due terzi, richiesto dalla Costituzione per i primi tre scrutini, infatti, è un obiettivo difficile da raggiungere in assenza di una ampia intesa tra le principali forze politiche. E l'intesa, ad ora, è lungi dall'essere raggiunta. servono 672 voti (il plenum dei grandi elettori oggi è di 1008 anzichè 1009, a causa della scomparsa del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano) per ambire ad eleggere subito il presidente della Repubblica. E visto che la maggioranza dei partiti, salvo rare eccezioni, ha scelto di non indicare alcun nome, si profila un en plein di schede bianche. Hanno scelto la scheda bianca sia il centrosinistra (Pd, M5s e Leu), che il ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Appare scontata la fumata nera al termine della prima giornata di votazioni del Parlamento in seduta comune. Ildei due terzi, richiesto dalla Costituzione per i primi tre scrutini, infatti, è un obiettivo difficile da raggiungere in assenza di una ampia intesa tra le principali forze politiche. E l'intesa, ad ora, è lungi dall'essere raggiunta.672(il plenum dei grandi elettori oggi è di 1008 anzichè 1009, a causa della scomparsa del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano) per ambire ad eleggere subito il presidente della Repubblica. E visto che la maggioranza dei partiti, salvo rare eccezioni, ha scelto di non indicare alcun nome, si profila un endi. Hanno scelto la scheda bianca sia il centrosinistra (Pd, M5s e Leu), che il ...

