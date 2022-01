"Omicron va veloce, più delle nostre misure". Bassetti, uno tsunami su Speranza: a cosa sta condannando l'Italia (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Anche oggi per il secondo giorno consecutivo calano i ricoveri. Negli ultimi 8 giorni, per ben 5 c'è stato il segno meno sulle terapie intensive": questo - secondo Matteo Bassetti - è il "segno inequivicabile" che abbiamo raggiunto il picco della quarta ondata. Il primario della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova lo ha scritto su Instagram, spiegando che "è iniziata la discesa verso una nuova fase. La fase della convivenza con il virus". Ecco perché, secondo l'infettivologo, le regole restrittive, i divieti e le lunghe quarantene ancora in vigore "sono ormai anacronistiche". Non è la prima volta, comunque, che Bassetti si dice contrario alle restrizioni decise dal governo. Qualche giorno fa, sempre sui social, aveva scritto: "Occorre un cambio di passo per semplificare le regole assurde e incomprensibili su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Anche oggi per il secondo giorno consecutivo calano i ricoveri. Negli ultimi 8 giorni, per ben 5 c'è stato il segno meno sulle terapie intensive": questo - secondo Matteo- è il "segno inequivicabile" che abbiamo raggiunto il picco della quarta ondata. Il primario della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova lo ha scritto su Instagram, spiegando che "è iniziata la discesa verso una nuova fase. La fase della convivenza con il virus". Ecco perché, secondo l'infettivologo, le regole restrittive, i divieti e le lunghe quarantene ancora in vigore "sono ormai anacronistiche". Non è la prima volta, comunque, chesi dice contrario alle restrizioni decise dal governo. Qualche giorno fa, sempre sui social, aveva scritto: "Occorre un cambio di passo per semplificare le regole assurde e incomprensibili su ...

Advertising

k_killkenny : @Sarvero4 @Sporvino1 @ms_incred @emmevilla ...che la curva della mortalità è sotto controllo proprio grazie a certe… - ginospadino : @Vallescrivia Si si...Non metto in dubbio...hai ragione...poi con omicron è tutto molto più veloce... - Efisio31251859 : RT @apdD10: L'#Omicron corre così veloce che non riesco a prenderla ?? - dietrolapolitic : @SilvestriMd In genere con omicron la discesa è veloce quando la salita è veloce. In Italia per fortuna è stata più… - gigi695 : Omicron 2, cosa sappiamo: 'E' veloce, può crescere in Italia' -