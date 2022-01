Old School Engineering - La Honda e si veste da gara (Di lunedì 24 gennaio 2022) A chi pensa che elettriche e tuning non siano una accoppiata vincente, la Old School Engineering risponde con una personalissima interpretazione della Honda e. L'ispirazione viene dal mondo delle competizioni e l'intenzione è quella di dare alla piccola giapponese tutta la grinta che mamma Honda non gli ha trasmesso, preferendo un look più minimalista e sofisticato. Allargata e cattiva, ma la potenza non cambia. La factory inglese, che si occupa anche di restomod e di auto storiche, ha realizzato un body kit allargato in carbonio in collaborazione con Innovative Composites, che include anche nuovi paraurti, appendici aerodinamiche e fasce che integrano i gruppi ottici. L'assetto è stato ribassato e sono stati montati cerchi di lega più grandi, con pneumatici semi-slick allargati., Infine, la livrea Red Bull completa la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 gennaio 2022) A chi pensa che elettriche e tuning non siano una accoppiata vincente, la Oldrisponde con una personalissima interpretazione dellae. L'ispirazione viene dal mondo delle competizioni e l'intenzione è quella di dare alla piccola giapponese tutta la grinta che mammanon gli ha trasmesso, preferendo un look più minimalista e sofisticato. Allargata e cattiva, ma la potenza non cambia. La factory inglese, che si occupa anche di restomod e di auto storiche, ha realizzato un body kit allargato in carbonio in collaborazione con Innovative Composites, che include anche nuovi paraurti, appendici aerodinamiche e fasce che integrano i gruppi ottici. L'assetto è stato ribassato e sono stati montati cerchi di lega più grandi, con pneumatici semi-slick allargati., Infine, la livrea Red Bull completa la ...

Advertising

MicolScattolini : vi prego facciamo tornare di moda lo stile old school, non ce la faccio più a vedere gente vestita con la tuta?? - es_delito : @Jeahedalexander KSKSKAKSKSKSJSK, me siento old school - MartinaMontague : Vorrei un altro tatuaggio old school ma non so decidermi - ClioMakeUp : Mocassini e calzettoni, il trend old school che affascina e conquista ?? - AmyTeahouse : Qualcuno più old school se lo ricorda Marcello il panettiere?? 2000 GF fa??? Lui almeno ballava come un pazzo...ahahahahahahahahah #jerù -