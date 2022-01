“No green pass per i giovani atleti”: si dimette dirigente Unibasket (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Nessun green pass per i ragazzi, dice un dirigente Unibasket, come riportato dall’Ansa. “Nessun green pass per i giovani” dice il responsabile Unibasket Si chiama Valerio Di Battista, il dirigente Unibasket che protesta contro il green pass per i ragazzi che fanno sport. “Sport, con la S maiuscola!” tuona l’uomo, che afferma di non voler “far parte di una federazione che discrimina fra i ragazzi”, che per questo si dimette. Non sarà infatti lui a vietare “a decine di ragazzini e atleti non in regola con le nuove normative della Fip di entrare in palestra per giocare: non sono un dirigente buono per tutte le stagioni”. E ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Nessunper i ragazzi, dice un, come riportato dall’Ansa. “Nessunper i” dice il responsabileSi chiama Valerio Di Battista, ilche protesta contro ilper i ragazzi che fanno sport. “Sport, con la S maiuscola!” tuona l’uomo, che afferma di non voler “far parte di una federazione che discrimina fra i ragazzi”, che per questo si. Non sarà infatti lui a vietare “a decine di ragazzini enon in regola con le nuove normative della Fip di entrare in palestra per giocare: non sono unbuono per tutte le stagioni”. E ...

