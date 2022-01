Niccolò Ciatti, ucciso in discoteca: oggi inizia il processo. Il padre: 'Vogliamo giustizia' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apre oggi a Roma il processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti , il ventenne toscano ucciso nel corso di un pestaggio nell'agosto del 2017 in una discoteca in Spagna. Imputato è il ceceno Rassoul ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si aprea Roma ilper l'omicidio di, il ventenne toscanonel corso di un pestaggio nell'agosto del 2017 in unain Spagna. Imputato è il ceceno Rassoul ...

Advertising

occhio_notizie : Al via il processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti ma l'imputato è irreperibile - leggoit : Niccolò Ciatti, ucciso in discoteca: oggi inizia il processo. Il padre: «Vogliamo giustizia» - corrierefirenze : Morte #NiccolòCiatti, a #Roma si apre la prima udienza del processo, ma Rassoul Bissoultanov non c’è - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Si svolgerà senza Raoul Bissoltanov, l'imputato ceceno accusato di aver picchiato a morte in una discoteca in Spagna il… - TgrRaiToscana : Si svolgerà senza Raoul Bissoltanov, l'imputato ceceno accusato di aver picchiato a morte in una discoteca in Spagn… -