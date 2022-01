Netflix si dà i numeri. E promuove l’italiano “4 metà”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 24 gennaio 2022) 4, il film che non parla inglese e piace a tutti Il Giornale, pagina 24, di Pedro Armocida. Parla italiano la classifica dei film non in lingua inglese più visti su. Per la seconda settimana è infatti saldo al secondo posto della top ten globale la commedia sentimentale 4diretta da Alessio Maria Federici con un totale di più di 12 milioni di ore viste secondo i nuovi parametri di rilevazione della piattaforma streaming. Per avere un termine di paragone, si tratta di un risultato molto simile a quello di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nella sua prima settimana. Mentre, sulla distanza delle due settimane, 4lo sta battendo perché il film, entrato nella shortlist degli Oscar per il miglior film internazionale, aveva totalizzato poco più di 10 milioni di ore. In vetta alla classifica ...