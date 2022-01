Morto Renato Cecchetto | era il doppiatore di Shrek e Toy Story

(Di lunedì 24 gennaio 2022)ci lascia a 70 dopo un ricovero a seguito di un incidente.è noto al grande pubblico per aver doppiatoha una lunga e varia carriera alle sue spalle Si è spento a 70 anni all’Ospedale San Camillo di Roma, il 24 gennaio 2022, dopo una lunga e corposa carriera tra teatro, doppiaggio, cinema e videogiochi. L’attore eè noto al grande pubblico per aver prestato la sua voce ae a tanti altri personaggi dei capolavori Pixar. Era ricoverato a causa delle ferite riportate dopo un incidente in scooter. “Una notizia che lascia sgomento e dolore”, ha dichiarato Omar Barbirato, sindaco di Adria, la città natale diannunciandone la scomparsa. “Ho appena appreso della scomparsa di ...

di Redazione Spettacoli Ha recitato in oltre 80 film e ha dato la voce a personaggi dei cartoon, oltre che di film, telefilm e videogiochi Èa 70 anniCecchetto , attore e doppiatore che ha recitato in oltre 80 film ed è conosciuto come voce di "Shrek" nella serie animata oltre che del personaggio di Hamm in "Toy Story" . Nato ......canoro scritto nel 1974 dal geniale Enzo Jannacci per il leggendario duo comico Cochi e; che ... Ilè un tal Alberto Corradi, proprietario della Farmesis, azienda farmaceutica del litorale ... Addio a Renato Cecchetto, attore e doppiatore, noto anche per avere dato la voce a Shrek. Aveva 70 anni. Si è spento a Roma.