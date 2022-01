Luciana Littizzetto scrive a Silvio Berlusconi dopo l’esclusione dal Quirinale | “Trovati un cantiere | vai a seguire i lavori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Alla vigilia dell’inizio del voto per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica,ha scritto una delle sue ‘letterine’. Il destinatario?. Durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri 23 gennaio, la comica e attrice piemontese si è rivolta al presidente di Forza Italia, commentando così il suo ritiro dalla corsa al Colle: “Caro Berlu, per gli amici. Padrone di Italia e Italia Uno. Caro Berlu. C’è posta per te e non è un avviso di garanzia, scialla”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Alla fine hai deciso, hai sciolto la tiritera e ti ritiri. Da solo ti sei candidato e da solo ti sei tromb*to. Hai fatto tutto te. So che è una delusione, anche per me che faccio la comica. Credimi: avere un Berlu per sette anni alsarebbe ...