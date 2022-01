Locatelli ottimista ma anche no | ' Calo evidente dei contagi ma serve ancora prudenza'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) ICovid in Italia stanno diminuendo e questa è un'evidenza: tuttavia non bisognaabbassare la guardia. 'C'è una chiara riduzione deise confrontiamo i numeri di questa ...

'Spero che vengano promosse quanto prima campagne vaccinali nei Paesi che sono ancora indietro sul fronte delle restrizioni', ha proseguito. 'Spingere sui vaccini contro il contagio dei ...Franco, coordinatore del Cts , èsul contenimento dell'epidemia da Coronavirus: "Certamente siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'...Il coordinatore del Cts: "Possano emergere altre varianti del virus. Per questo esorto alla prudenza e al rispetto nei comportamenti individuali".Parziale ottimismo del coordinatore del CTS sugli sviluppi della pandemia: "Ci sono dati che mostrano che Omicron non si lega agli alvei polmonari". Non scontata invece la quarta dose eccezion fatta p ...