Lea Michele mostra per la prima volta il volto di suo figlio | la tenera foto

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Leaha condiviso per launadelEver in cui si vede il viso, per celebrare il compleanno dell'amato marito. Dopo aver tenuto il viso di suoEver lontano dai social media per oltre un anno, l'attrice Leaha regalato ai suoi fan una sbirciatina all'adorabile cucciolo con unaper augurare buon compleanno a suo marito Zandy Rei. Ieri, domenica 23 gennaio, l'attrice Leaha augurato buon 39esimo compleanno al marito Zandy Rei, con il quale è sposata dal 2019. Nel 2020 è nato il piccolo Ever, che ora ha 17 mesi, ma non è mai stato visto inda nessuno sui social media. Ora, con un dolcissimo post, Lea ha deciso di condividere un …

Passeggiata stilosa per le vie di New York per Lea Michele. L'attrice ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae tirata a lucido, pronta per affrontare il freddo newyorkese con tanto di tacchi ...