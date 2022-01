La vittoria a Miss Italia ha sancito il suo successo, ma quella non è stata la sua prima volta in tv: forse non tutti lo sanno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Manila Nazzaro è diventata Miss Italia nel 1999, ma sapete che il suo debutto in tv non è da rintracciare in questi anni? Eccola qui: sempre splendida. Davvero pazzesco il percorso di Manila Nazzaro all’interno della casa del GF Vip, vero? Dopo la sua priMissima esperienza a Temptation Island Vip insieme al suo compagno Lorenzo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Manila Nazzaro è diventatanel 1999, ma sapete che il suo debutto in tv non è da rintracciare in questi anni? Eccola qui: sempre splendida. Davvero pazzesco il percorso di Manila Nazzaro all’interno della casa del GF Vip, vero? Dopo la sua priima esperienza a Temptation Island Vip insieme al suo compagno Lorenzo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_Miss_Marple : @TheFox_j @le2comari Credo che non vi rendiate conto che questa presa in giro facendola passare come una qualunque… - misterj1995 : RT @lisboaalmando: Lulù e Jessica cattive perché vogliono arrivare in finale. Gli altri invece sono entrati per: - far gli auguri alla mamm… - cgxx178 : RT @lisboaalmando: Lulù e Jessica cattive perché vogliono arrivare in finale. Gli altri invece sono entrati per: - far gli auguri alla mamm… - hoxhii : RT @lisboaalmando: Lulù e Jessica cattive perché vogliono arrivare in finale. Gli altri invece sono entrati per: - far gli auguri alla mamm… - warosegravity : RT @lisboaalmando: Lulù e Jessica cattive perché vogliono arrivare in finale. Gli altri invece sono entrati per: - far gli auguri alla mamm… -