“La democrazia non è più efficace | serve altro” | Claudia Fusani cala la maschera Video

"La democrazia non è più efficace, serve altro": Claudia Fusani cala la maschera

Roma, 24 gen – Il sospetto c'era da tempo, e ormai non fanno che arrivare conferme: la democrazia non piace (più?) ai media mainstream. Ad ammetterlo con invidiabile candore è stata oggi Claudia Fusani, giornalista del Riformista. Durante la puntata di Coffee Break, andata in onda stamattina su La7, l'ex penna di Repubblica è stata particolarmente chiara: «La democrazia è in crisi, non è più uno strumento sufficiente». Così, senza peli sulla lingua. Senza vergogna. Pretoriana di Draghi Ma inseriamo questa sorprendente dichiarazione nel suo contesto. L'argomento della discussione è, neanche a dirlo, l'elezione del presidente della Repubblica. Gaetano Pedullà, direttore della Notizia e anche lui in collegamento, formula alcune critiche all'indirizzo di Mario Draghi, che cova il sogno di insediarsi al Quirinale.

Ultime Notizie dalla rete : democrazia non Presidente della Repubblica, i nomi in lizza. Spunta Elisabetta Belloni ... "la democrazia diretta - sottolinea Conte - è un pilastro anche del nuovo corso del M5S". Altri segnali all'esterno Conte li manda per il centrodestra, che non deve farsi prendere da "deliri di ...

Quirinale, dopo le elezioni del Presidente della Repubblica rimarranno solo macerie Per non parlare dei rischi per la democrazia di una Repubblica presidenziale di fatto . L'uomo Draghi, visto all'opera da capo del governo, ha mostrato un piglio autoritario fuori dal comune . Ha ...

Una repubblica senza democrazia: il Direttorio, «non-luogo della memoria» Il Manifesto Quirinale, dopo le elezioni del Presidente della Repubblica rimarranno solo macerie "Se Draghi andrà al Colle, con buona pace di quelli che pensano che sia la soluzione di stabilizzazione di lungo periodo, il governo che nascerà non avrà vita facile e lunga" ...

Nessuna donna in Consiglio provinciale di Teramo, l’appello ai Consiglieri: dimettetevi! TERAMO – Più di cento persone hanno sottoscritto un documento redatto per stigmatizzare lo schiaffo alla Democrazia rappresentato dal fatto che nessuna donna sia stata eletta nel Consiglio Provinciale ...

