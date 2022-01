La Commissione Ue toglie i lacci a Lufthansa, se vuole può ora procedere ad acquisizioni. Voci di un interessamento per Ita (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avendo rimborsato il 75% dei finanziamenti ricevuti dallo stato tedesco per ricapitalizzarsi, Lufthansa può ora procedere ad eventuali acquisizioni. Lo afferma la Commissione europea spiegando che sono revocate le limitazioni sulle acquisizioni imposte alla compagnia nel 2020 oltre ai vincoli sulle remunerazioni del managemente e i bonus, sono ora revocate. Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni di un interessamento del vettore tedesco per una quota della compagnia italiana Ita, al momento al 100% del ministero del Tesoro. Si parla di una partecipazione fino al 40%. La Commissione Ue ha affermato che “Non abbiamo commenti da fare sulle notizie della stampa o su possibili operazioni” aggiungendo che continuerà a monitorare la situazione. Già ad inizio anno Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avendo rimborsato il 75% dei finanziamenti ricevuti dallo stato tedesco per ricapitalizzarsi,può oraad eventuali. Lo afferma laeuropea spiegando che sono revocate le limitazioni sulleimposte alla compagnia nel 2020 oltre ai vincoli sulle remunerazioni del managemente e i bonus, sono ora revocate. Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni di undel vettore tedesco per una quota della compagnia italiana Ita, al momento al 100% del ministero del Tesoro. Si parla di una partecipazione fino al 40%. LaUe ha affermato che “Non abbiamo commenti da fare sulle notizie della stampa o su possibili operazioni” aggiungendo che continuerà a monitorare la situazione. Già ad inizio anno Il ...

