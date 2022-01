Inter, Simone Inzaghi positivo al Covid (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è positivo al Covid. Lo ha spiegato il club nerazzurro in una nota. “FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna”, si legge. “Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’allenatore dell’al. Lo ha spiegato il club nerazzurro in una nota. “FCnazionale Milano comunica cheè risultatoa un tampone di controllo effettuato in data odierna”, si legge. “Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. L'articolo

