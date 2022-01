Il malgoverno del Dpcm e il fine che giustifica sempre i mezzi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ai bei tempi dell’abolizione della povertà e dei congiuntivi, durante l’imperio del punto di riferimento fortissimo dei banchi a rotelle e delle mascherine in calmiere, dicemmo (o forse dissimo, perché ingenuamente volevamo farci capire anche da quella feccia, e soprattutto dai fessi in applauso) che il trattamento dei diritti fondamentali a suon di decreti personali del capo del governo e di FAQ del ministero illustrate via Facebook costituiva un problema meno per gli spropositi di quelle deliberazioni sbrigliate e ben più per il rischio che quel modulo di governo si trasformasse in un precedente di legittimazione della pratica. E ora non vogliamo professarci sicuri che alle ultime trovate in materia, tipo la mirabile iniziativa di distribuzione del diritto alla spesa su base merceologica, o la brochure di Chigi che spiega se e a qual grado di specchiatezza vaccinale sia consentito ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ai bei tempi dell’abolizione della povertà e dei congiuntivi, durante l’imperio del punto di riferimento fortissimo dei banchi a rotelle e delle mascherine in calmiere, dicemmo (o forse dissimo, perché ingenuamente volevamo farci capire anche da quella feccia, e soprattutto dai fessi in applauso) che il trattamento dei diritti fondamentali a suon di decreti personali del capo del governo e di FAQ del ministero illustrate via Facebook costituiva un problema meno per gli spropositi di quelle deliberazioni sbrigliate e ben più per il rischio che quel modulo di governo si trasformasse in un precedente di legittimazione della pratica. E ora non vogliamo professarci sicuri che alle ultime trovate in materia, tipo la mirabile iniziativa di distribuzione del diritto alla spesa su base merceologica, o la brochure di Chigi che spiega se e a qual grado di specchiatezza vaccinale sia consentito ...

Advertising

Mionicklerberg : @comein1specchio Bisogna differenziarsi da quello che dicono e fanno gli altri. Basta con questa storia del 'non mi… - dukana2 : RT @BPezzano: @dorsogna @dukana2 Rimosso il terremoto del 2012? Non rispondono mai dei disastri prodotti dal loro malgoverno VOGLIAMO LA… - Euristic3000 : RT @mastinodeibasck: Noi italiani risolveremo il problema del malgoverno come abbiamo sempre fatto da millenni. Senza rivoluzioni, semplice… - mastinodeibasck : Noi italiani risolveremo il problema del malgoverno come abbiamo sempre fatto da millenni. Senza rivoluzioni, sempl… - sokrate123 : @Quirinale Vedi.gerarcainetto speranza. Vedi brunetta perdigiorno psicotico. . Servetto della ciurmagliamalgoverno… -